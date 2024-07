Rubano cassaforte da un quintale Ma le telecamere vedono tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Furto in un’abitazione a Casalgrande: i ladri scappano con la. Il colpo è stato messo a segno venerdì sera alle 20.35 in via Statale nella casa di Sergio Bedeschi, titolare assieme ai figli dell’attività di arredamenti. I malintenzionati per entrare hanno forzato due porte. Hanno poi messo a soqquadro una stanza della casa situata sopra al negozio della famiglia Bedeschi. E’ scattato l’allarme. I malviventi sono stati ripresi dalle. Renza Bedeschi, figlia del derubato, racconta che hanno "agito, in circa otto minuti, tre uomini con il volto coperto durante l’assenza di mio padre Sergio, temporaneamente assente assieme a mia madre per una vacanza in Sardegna. Prima di intrufolarsi un uomo ha pure ‘ispezionato’ la zona indossando una pettorina gialla e con una mascherina al volto.