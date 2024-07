Porcini e carne a due passi dal mare La trattoria laziale che si trova grazie al passaparola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 28 luglio 2024) Si viene per i funghi, si resta per la. O viceversa. Di sicuro, senza ilnon saremo mai stati in grado d’individuare questo ristorante "in mezzo al nulla". L'insegna vintage ci incuriosisce. Cosa ci farà mai un orso rosa a pochi chilometri dalle spiagge di Anzio e Nettuno? La Locanda dell'Orso Rosa è gestita dal 1989 dalla famiglia Giarruzzo, una vecchia casa colonica trasformata in ristorante senza tanti formalismi. All'ingresso c'è un bel fico, nel centro della sala principale un televisore, a terra domina il cotto. Ambiente molto spartano. Il padrone di casa è Simone, con la sua curiosità eone ha saputo imprimere un salto di qualità al locale. In cucina ci sono i genitori, il servizio in sala è sempre molto attento e garbato. I nostri consigli Si parte con la tartare di filetto di simmental (senza h) bavarese: vale la sosta.