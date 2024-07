Parigi 2024 Maldini e Monna non trattengono le emozioni | Un giorno perfetto felicissimi di essere sul podio insieme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “E’ una medaglia straordinaria, non trovo le parole ma sono veramente contento. Averla presaa Paoloè ancora più bello: abbiamo passatotanti momenti, ma non eravamo mai salitisul, e su quello olimpico è ancora più bello”. Un Federico Nilomolto emozionato commenta così l’argento nella pistola 10 metri ai Giochi Olimpici di. “Quando ho capito che eravamo arrivati tutti e due a medaglia – aggiunge – la felicità è aumentata. Sono contentissimo di condividere con lui questo momento. L’ultima doppietta azzurra nel 1932? pensare che capita ogni 100 anni mi manda al settimo cielo” “E’ un. Federico e io siamo: di più non potevamo chiedere. E’ il coronamento di un percorso fatto, e ora siamo nell’olimpo”, aggiunge il bronzo Paolo