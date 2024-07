Nia Jax | La carriera di Bayley? Niente di memorabile ma lo sarà il mio squash di SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024)è sempre più vicino. L’appuntamento è fissato per il 3 agosto a Cleveland e tra i vari match in programma quello trae Nia Jax valido per il WWE Women’s Title. Durante SmackDown LowDown, Nia Jax ha usato dure parole nei confronti della campionessa, promettendo non solo di strapparle il titolo, ma anche di infliggerle una bella umiliazione. “Nessun momento” Durante una intervista nel corso di SmackDown LowDown, la Nia Jax ha parlato del suo imminente match titolato diche la vedrà affrontare: “Sono sempre sicura di me. Non ho bisogno di ulteriore fiducia. Batterò. Sarò onesta,ha avuto una bellafinora, ma c’è qualcosa di davveroche ha fatto?. È la campionessa. Ha vinto tutto le cinture, ma c’è un suo momento davvero?.