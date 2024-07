Gran finale jazz Con Petrella e D’Alessandro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Sarà una produzione originale di Empolia chiudere martedì prossimo alle 21.30 la 16esima edizione di "EmpoliSummer Festival", con Alessandroall’organetto preparato ed elettronica e Gianlucaal trombone ed elettronica, che si esibiranno per la prima volta insieme sul palco all’aperto nel giardino del Torrione di Santa Brigida. Musicisti di estrazione e formazione completamente diversa tra loro ma inde sintonia sulla concezione universale della musica, in cui i vari generi non sono un paradigma ma piuttosto uno spunto per un approccio libero e creativo. Siachenelle loro rispettive storie artistiche hanno avuto esperienze lavorative in molteplici mondi che vanno dalla musica elettronica, al, dalla world alla musica pop d’autore o alla musica cinematica-scenica.