Ginnastica artistica Yumin Abbadini prima riserva alle Olimpiadi | cosa significa alla sbarra? Italia senza finali di specialità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) L’non ha conquistatodinellamaschiledi Parigi 2024. Carlo Macchini è cadutoe Nicola Bartolini ha commesso un paio di gravi errori al corpo libero, così entrambe non si sono meritati un posto tra i migliori otto sui due attrezzi prediletti e non potranno tornare in gara per andare a caccia delle medaglie individuali. Il marchigiano e il sardo saranno in pedana lunedì 29 luglio nella finale a squadre, a cui la nostra Nazionale si è qualificata con il sesto punteggio.si è però meritato il ruolo di, dove è stato premiato con il punteggio di 14.200 (5.9 il D Score e 8.3 per l’esecuzione). Il bergamasco si è fermato a 0.166 dall’ottava piazza che garantiva l’accesso all’atto conclusivo, occupata dal cipriota Marios Georgiou (14.366).