F1 pagelle GP Belgio | Russell da lode Mercedes protagonista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Georgetrionfa nel Gran Premio del, mettendosi davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e a Oscar Piastri della McLaren. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, quinta posizione invece per un Max Verstappen in rimonta. Di seguito ledei protagonisti di questa domenica di gara sul circuito di Spa-Francorchamps:: 10 Georgesorprende, andando a vincere il Gran Premio dopo essere partito dalla sesta casella. Il numero 63 riesce ad avere la meglio optando per una gara su una sola sosta e gestendo gli pneumatici nel migliore dei modi. Si tratta del suo secondo successo stagionale. HAMILTON: 9.5 Lewis Hamilton sale sul secondo gradino del podio, alle spalle del compagno di squadra.