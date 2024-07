F1 GP Belgio Hamilton | Doppietta inaspettata macchina fantastica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Non mi aspettavo questae la vittoria del mio compagno di squadra. Congratulazioni a Russell e al team“. Così Lewisdopo il Gran Premio del, che lo ha visto concludere in seconda posizione. “Venerdì era stato disastroso. La vettura non andava da nessuna parte. Abbiamo fatto delle modifiche ma, per il bagnato di ieri, non sapevamo le risposte quali sarebbero state. Invece laè stata. Grazie alla scuderia. Gli ultimi giri dietro a Russell? Ho cercato di avvicinarmi, ma ha fatto un lavoro straordinario andando lungo sulle gomme. Rimanevano delle gomme anche a me nel mio stint, ma il team mi ha detto di rientrare. E’ andata così. Il mondiale? No, non penso che possiamo. Penso sarebbe eccessivo sperarci. Se iniziamo però i fine settimana migliori, allora si può trovare continuità.