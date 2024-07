Deadpool & Wolverine incassi record da oltre 400 milioni di dollari nel primo weekend

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 28 luglio 2024)ha registratodanel suoal botteghino, ottenendo in tutto il mondo nientemeno che 438,3di, con $ 202incassati esclusivamente in USA. Questi numeri, francamente impressionanti, hanno reso il nuovo film dell’MCU la pellicola cinematografica con valutazione R (matura) con il maggior incasso al debutto. Inè stato in grado di realizzare il debutto con il maggior incasso degli ultimi anni per il Marvel Cinematic Universe, ponendosi esclusivamente dietro a Spider-Man: No Way Home: Avengers: Endgame — $1.22 miliardi Avengers: Infinity War — $640.5Spider-Man: No Way Home — $600.9Captain Marvel — $456.7Doctor Strange 2 — $450— $438.