Condannato per lo stupro di una ragazzina fischiato alle olimpiadi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - Qualche timido fischio e alcuni 'buuu' hanno accolto il debutto olimpico contro due azzurri dell'olandese Steven Van de Velde, il 29enne giocatore di beach volleya quattro anni di carcere per lodi una dodicenne inglese. La sua partecipazione ai Giochi è stata molto controversa e una petizione online per escluderlo ha raccolto più di 90mila firme dopo le proteste di diverse organizzazioni femministe. In coppia con Matthew Immers, Van de Velde è stato battuto da Alex Ranghieri e Adrian Carambula per 2-1 (22-20, 19-21, 15-13) nella partita valida per il gruppo B. L'atleta olandese è stato fatto alloggiare al di fuori del villaggio olimpico e la federazione olandese gli ha vietato ogni contatto con i media.