Casa Bianca ' razzo su Golan è di Hezbollah da condannare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) "Abbiamo continuato a discutere con le controparti israeliane e libanesi sin dal terribile attacco di ieri nel nord di Israele, che ha ucciso diversi bambini che giocavano a calcio. Questo attacco è stato condotto dalibanese. Era un loroe lanciato da un'area che controllano. Dovrebbe essere universalmente condannato". Lo afferma in una nota la portavoce del consiglio di sicurezza della, Adrienne Watson, dichiarando inoltre che "gli Stati Uniti stanno anche lavorando a una soluzione diplomatica lungo la Blue Line che porrà fine a tutti gli attacchi una volta per tutte e consentirà ai cittadini su entrambi i lati del confine di tornare ain sicurezza". Per la portavoce del consiglio di sicurezza della, "ha iniziato a sparare su Israele l'8 ottobre rivendicando solidarietà con Hamas, un altro gruppo terroristico sostenuto dall'Iran.