A14 choc pneumatico come proiettile in cortile a Fermo Troppi rischi senza pannelli ci piomba in casa di tutto

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – “Da quando hanno tolto i, incidi. L'ultimo fatto? Giovedì mattina è scoppiata una ruota in autostrada e nel nostroè schizzato un frammento dello. Abbiamo anche dei bambini ed è ora che qualcuno trovi una soluzione a questa situazione surreale e pericolosissima”. L’appello arriva dai residenti di contrada Cantagallo ache lanciano l'allarme. A parlare è Simona Tosti. Lei, con la sua famiglia, vive in unadelle case a pochi centimetri dall'autostrada, chilometro 283/284 dell' A14, sponda ovest. Nessuna recinzione, se non quella privata, a fare da divisorio. Fino a qualche anno fa la proprietà di Tosti era divisa dall' A14 daiin vetro. Una schermatura che, oltre ad attutire i rumori, evitava anche che qualcosa,appunto pezzi di pneumatici, potessere in