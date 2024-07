Tragico incidente sull’A22 muore una ragazza austriaca di 24 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Un gravissimoè avvenuto alle 6 di oggi, sabato 27 luglio, in direzione sud, pochi chilometri dopo il casello di Trento Sud, al km 145. Una giovane turistadi 24ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un mezzo pesante.Leggi anche: Davide Licata morto a 12: la giovane promessa del basket poteva essere salvata La dinamica dell’Il padre della vittima, 73enne, era alla guida dell’automobile. È rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Nonostante la gravità delle sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Il camionista coinvolto nell’è invece rimasto illeso. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.