Traffico Roma del 27-07-2024 ore 09 | 00

(Di sabato 27 luglio 2024) divieto dei mezzi pesanti Oggi sabato 27 luglio dalle 8 alle 16 Mentre domani domenica 28 dalle 7 alle 22 lungo l'intera rete viaria nazionale e proseguono i lavori sulla tangenziale est e che rimane chiusa tra viale Castrense l'uscita di San Lorenzo Verano in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista per il 19 di agosto stanotte dalle 21 alle 5:30 chiusura notturna del Ponte Matteotti Per rifacimento del manto stradale fino al 31 di luglio eccetto dalle 21 del 28 alle 5:30 del 29 è chiusa per lavori la linea della metropolitana Ottaviano In alternativa utilizzare la stazione Lepanto chiusa anche la stazione Spagna alternativa la stazione Flaminio