SmackDown 26 07 2024 Make Bloodline great again

(Di sabato 27 luglio 2024) Lo show si apre con un recap degli eventi della scorsa settimana, che hanno visto Kevin Owens e Cody Rhodes attaccati dalla. Siamo all’episodio 1300 die siamo di nuovo ad Omaha, in Nebraska al CHI Health Center. BACKSTAGE: Nick Aldis incontra Solo Sikoa, Tama Tonga e Tonga Loa. Aldis informa che Loa non può competere a causa di un infortunio all’occhio e cerca di rimuoverli dal match gauntlet. Solo propone Jacob Fatu come sostituto. Aldis accetta la sostituzione. LA Knight viene inquadrato mentre si dirige verso il ring. Parla della sua imminente sfida contro Santos Escobar e del suo futuro match contro Logan Paul a SummerSlam. LA Knight vs Santos Escobar (2,5 / 5)Il match inizia con uno scambio di colpi rapidi. Knight prende il controllo iniziale con una serie di arm drag e leg drop. Escobar ribalta la situazione con alcuni calci e chop.