Si finge carabiniere e ruba soldi e gioielli | un arresto a Napoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo è stato arrestato dai carabinieri acon l’accusa di essere il responsabile del furto con raggiro compiuto a Nuoro nella casa della madre e della zia di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, il 17 luglio scorso. A seguito delle indagini condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Nuoro, questa notte insieme con i colleghi della Compagnia diStella, l’uomo è stato rintracciato ae arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Nuoro, su richiesta della Procura della Repubblica nuorese. Mediante la tecnica fraudolenta del “finto maresciallo dei carabinieri” – ricostruiscono gli investigatori dell’Arma – l’uomo si era introdotto in casa delle due anziane dove in quel momento era presente solo la zia della governatrice sarda, riuscendo a portare via denaro e preziosi di valore.