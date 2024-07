Riforma Pensioni 2025 ultime | ecco la soluzione per abbattere invecchiamento e denatalità

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 27 luglio 2024) Si continua a parlare diprevidenziale per ile delle possibili misure di uscita anticipata, ed a fronte didella popolazione, mercato del lavoro non dei migliori e carenza di risorse i nostri lettori provano a ragionare su qualepotrebbe essere la maggiormete fattibile, nel rispetto dei conti, e soprattutto si confrontano relativamente a dove si potrebbe risparmiare al fine di avere i denari per rimodulare la. Tanti fanno considerazioni e domande e molti si rivolgono direttamente al nostro esperto previdenziale il Dott. Perfetto, che quest’oggi ha voluto dare risposta a differenti lettori componendo, con la solita abilità che lo contraddistingue, un solo elaborato.