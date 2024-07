Prima medaglia per l’Italia a Parigi | Ganna d’argento nel ciclismo Bene il volley maschile e la Paolini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Filippoconquista laper. Il ciclista italiano arriva secondo nella prova a cronometro dietro il favorito, il belga Evenpoel, grazie a una rimonta straordinaria nell'ultima parte. Una rimonta che ha ricordato quella della prova a squadre di Tokyo 2021 quando il corridore azzurro riuscì a riprendere la Danimarca conquistando lapiù pregiata.: un ritmo in crescendo Dopo una partenza lenta il piemontese ha carburato, come suo solito, su una pista disturbata dalla pioggia. Una bellissima prova con unache a metà percorso sembrava irraggiungibile. Orasi riposerà in vista della gara a squadre dove cercherà di confermare il successo di tre anni fa.