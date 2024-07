Parigi 2024 judo | Scutto si arrende ai ripescaggi niente medaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

Assunta si ferma ai ripescaggi nella categoria -48kg di judo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, che partiva con i favori dei pronostici e tante speranze di medaglia di conseguenza, in virtù della prima posizione nel ranking, deve invece amaramente salutare definitivamente il torneo contro la francese Shirine Boukli, che si è imposta per 0-1 con un waza-ari-tai-otoshi dopo un minuto e sette secondi dal via. La possibilità di rientrare in corsa per il bronzo, dunque, sfuma così contro una padrona di casa. Vista la prima posizione nel ranking, la 22enne napoletana inizia il proprio percorso direttamente dagli ottavi di finale, contro la statunitense Maria Celia Laborde.