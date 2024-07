Olimpiadi Parigi 2024 la prima medaglia per l’Italia è nel ciclismo | Filippo Ganna argento nella crono su strada

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 27 luglio 2024) Laperallediè nelsi è aggiudicato l’metro maschile suCon un tempo di 36’27”08 l’azzurro ha chiuso al secondo posto dietro al belga Remco Evenepoelprova di 32,7 km. I Giochi disi aprono così nel migliore dei modi per il team Italia, che punta a superare il record messo a segno tre anni fa a Tokyo, quando tornammo a casa con ben 40 medaglie. Originario di Verbania, in Piemonte,, che due giorni fa ha compiuto 28 anni, aveva centrato l’suanche alle Olimpia di Tokyo di tre anni fa, dove aveva raccolto anche un orogara di inseguimento a squadre. LEGGI ANCHE: Malagò a TPI: “Ai Giochi diper fare ancora meglio di Tokyo. I ritardi di Milano-Cortina? Non dipendono dal Coni ma dalla politica. Alserve lo Ius soli sportivo”