Nuoto Marco De Tullio e Matteo Lamberti subito eliminati nei 400 sl di Parigi

(Di sabato 27 luglio 2024) 400 metri amari per l’Italia nella prima giornata delalle Olimpiadi di. Nell’impianto della Defense Arena,Desonoesclusi nelle batterie iniziali, chiudendo dunque qui la loro avventura sulla distanza delle otto vasche. Il bresciano non riesce mai ad esprimere la propria capacità di bracciata: per un centinaio di metri è anche all’ultimo posto, soverchiato dalla velocità degli avversari e forse sopravvalutando le proprie qualità di recupero. Il suo 3’47”90 basta soltanto per la sesta piazza, diciassettesima assoluta. Prova in calando invece per, che dopo una discreta partenza in cui era rimasto attorno alla quarta posizione dopo i primi 100 metri, ha perso smalto finendo sempre più indietro e chiudendo la sua prova al settimo posto in 3’48”38, addirittura ventesima prova complessiva.