Mi si sono allargati i ragazzi | l’assist non solo calcistico di Renzi a Elly Schlein

(Di sabato 27 luglio 2024) Qualcosa è cambiato. Eppur si muove l’area eterogenea alla sinistra del centrodestra nazionale, finora opposizione ma non alternativa. Ma quando è cambiato? Sarà una coincidenza ma il la lo ha dato il manifesto ideologico e sociale lanciato da Marina Berlusconi. Immediatamente uno degli attori più veloci e versatili degli ultimi dieci anni della politica italiana, Matteo, lancia un assist per il gol alla partita del cuore di, abbracci&foto. L’immediato coro di lamentele e attacchi alla mossa di, dal solito prevedibile Calenda, che non ha ancora capito che grazie anche alla sua tenacia autodistruttiva è rimasto il bipolarismo, all’ultimo consigliere comunale deluso di Comiso, ci fa capire che qualcosa si muove.