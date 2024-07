Memorial Rossini allo Sporting ecco i vincitori nel doppio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) L’edizione 2024 del– Trofeo BPER Banca si avvicina alle fasi conclusive: dopo circa 130 gare giocate sui campi delloClub Sassuolo il torneo ha assegnato, ieri, i titoli di(nel femminile trionfo per la coppia russo/bielorussa Sansokina/Kononenko, nel maschile hanno prevalso gli Mantovani/Pretolani) mentre oggi tocca ai singolari. Dalle 10 in campo il napoletano Mattia Autorino contro il siciliano Mario Sfriso, che è giunto a questo importantissimo match partendo addirittura dalle qualificazioni, mentre nel femminile la numero 6 del seeding, l’italiana Isabella Johri, dovrà vedersela con la testa di serie numero 3, l’ucraina Mariia Protsenko. L’ingresso al club di via Vandelli, per assistere alle gare, è libero e gratuito.