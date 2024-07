LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le qualifiche la pioggia sarà l’ago della bilancia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Bentornati a Spa! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via ledel GP del! 13.38 L’appuntamento è per le 16.00 con il viaQ1 delledel GP. Grazie amici di OA Sport per averci seguito, restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti da Spa e non solo. Un saluto a tutti! 13.36 Max Verstappen e Red Bull hanno controllato la scena grazie ad un giro disputato nei primi minuti prima dell’arrivofortesuccessiva bandiera rossa. 13.35 Cala il sipario sull’ultima sessione di prove libere in quel di Spa-Francorchamps. Il turno è stato indubbiamente utile da parte delle varie squadre in vista di un turno diche potrebbe avere nuovamente la. 13.32 Il risultatoFP3 in quel di Spa 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing2:01.565 1 2 Oscar PIASTRI McLaren+1.