Emergenza Siccità a Pescara | Il Sindaco Masci Invita i Cittadini a Prepararsi per Mesi Difficili

(Di sabato 27 luglio 2024)- Ildi, Carlo, ha lanciato un allarme sulla grave situazione diche sta colpendo la regione. In un video condiviso sui suoi canali social,ha mostrato le condizioni preoccupanti della sorgente "Vitella d’Oro" di Farindola, che tradizionalmente riforniva di acqua la città e che ora si presenta quasi completamente prosciugata. Una Situazione Preoccupante "Non c’è acqua alla fonte: questo è un fatto oggettivo", ha dichiarato il, sottolineando l'urgenza della situazione. "Purtroppo siamo solo all’inizio di questa, ci aspettano". La scarsità d’acqua si sta manifestando con una gravità crescente, evidenziando la necessità di misure straordinarie per far fronte alla crisi.