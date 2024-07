Correggio furto con spaccata al bar tabacchi di via Fosdondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)(Reggio Emilia), 27 luglio 2024 - Ennesimoin un esercizio pubblico nella Bassa Reggiana. Stavolta è toccato a barin via, alla periferia di, dove nella notte si è verificata l’intrusione. Verso l’una ignoti hanno infranto la vetrata della porta di ingresso per poi entrare nel bar La Coccinella e puntare non solo al denaro contenuto nel registratore di cassa, ma anche alle confezioni di sigarette italiane ed estere che si trovavano nel locale pubblico. Quando sul posto sono arrivati carabinieri e titolari, i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino, il cui valore è in corso di quantificazione. Il bottino appare sostanzioso, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Oltre a denaro e, restano anche i danni provocati alla vetrata per poter entrare nel bar.