Contro le atrocità sugli animali e su quegli orsi l' inutile ambientalismo a gettone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Caracas era un gattino randagio della periferia di Roma. L'hanno legato ai binari della stazione con il filo bianco e rosso che delimita i cantieri. E lui è rimasto lì, silenzioso e attonito ad attendere la morte, mentre il treno giungeva lento e inghiottiva la notte. Un altro l'hanno gettato da un ponte di Lanusei come una pallina da baseball, mira, rincorsa e il miagolio forsennato che non ferma l'orrore e non squarcia la mente dello stupido carnefice. Un terzo l'hanno torturato, ucciso e appeso al cassonetto dell'immondizia perché fosse più chiaro lo scempio e nessuno confondesse l'afrore della frutta invenduta del mercato di Crotone con quello di un gattino in decomposizione.