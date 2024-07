Blitz a mercato ittico Gallipoli box sequestrati e 11 indagati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Sequestrato ildel pesce di, nota località balneare in provincia di Lecce: 11 persone sono indagate a vario titolo per occupazione abusiva di demanio marittimo e irregolare somministrazione e consumazione di prodotti ittici, condotte che andavano avanti da anni, già oggetto di segnalazione all' autorità giudiziaria nel 2017. I sigilli sono arrivati al termine di una operazione congiunta interforze che ha impegnato polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Nas, polizia locale. In sostanza, conclusa l'attività di commercio, le pescherie venivano trasformate in veri e propri ristorantini senza i titoli autorizzativi; 8 in tutto i box sottoposti a sequestro.