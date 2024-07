Benedetta Pilato e il giorno atteso da tre anni | la giovane promessa diventata campionessa in vasca per cancellare la squalifica di Tokyo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Chissà le volte in cui avrà pensato e ripensato,, a quanto successo a, il 25 luglio 2021, a quella gambata irregolare che le è costata la: un accenno involontario di movimento in più durante la risalita dalla parte subacquea, quando – secondo il regolamento – si può effettuare solo una calciata. Brillante nuotatrice tarantina classe 2005, la giovanissima Benny (questo, il nome di battaglia della specialista dello stile rana) arriva alle Olimpiadi di Parigi in cerca di riscatto, con questo rovello in mente, e dopo aver ottenuto molto: record e medaglie di ogni foggia.