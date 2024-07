Antonio Franco alias Dr Aestethic il chirurgo accusato di aver danneggiato 70 pazienti | La mia pancia devastata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiamaFrancescoanche se sui social è noto come Dr.. Ha 70 mila followers su Instagram, dove si procacciava i clienti. Le procure di Napoli e Brindisi indagano nei suoi confronti per lesioni colpose. Ci sarebbero addirittura una settantina di denunce. Lui,estetico laureato in Romania, si autodefinisce «prodigio». Ha operato in Campania e Puglia da fine 2019 a marzo 2024. A 30 anni però è sparito. Forse è a Dubai. «Inseguito da falsità, calunnie e diffamazioni», dice. Il medico legale Pasquale Bacco ha raccolto liposuzioni da incubo, cicatrici raccapriccianti, setticemie. E i risultati estetici sono nulla rispetto ai danni interni: «Aderenze, evoluzioni fibrose, retrazioni muscolari, edemi incapsulati, colonizzazioni infettive. Tra le vittime c’è una ragazza giovanissima che rischia di non poter piùfigli».