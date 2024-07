Altri blackout clienti in fuga | Migliaia di euro di danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)degli hotel chiusi dentro l’ascensore per nuovinella zona di Marina, turisti rimasti a piedi perché dopo le 20 sulla costa non c’erano bus o taxi per tornare a Pietrasanta. Sono episodi che non fanno bene all’immagine del territorio quelli avvenuti tra giovedì sera e ieri mattina, con inevitabili proteste a go-go. I più infuriati sono gli hotel perché speravano che il maxi gruppo elettrogeno installato da E-distribuzione dopo i disservizi di mercoledì potesse risolvere la situazione. Invece ieri a partire dalle 8 la corrente è andata e tornata più volte, bruciando ogni cosa. "È saltato tutto: pc, pos, pompe dell’acqua – racconta il presidente degli albergatori Marco Marcucci – e poi centraline telefoniche, frigoriferi, elettrodomestici e schede degli ascensori, con irimasti chiusi dentro e infuriati.