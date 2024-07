Tutti i trucchi per preservare la nostra riserva di collagene

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Che cos’è il, ormai, lo sappiamo bene. Si tratta della proteina più abbondante nell’organismo umano, responsabile di molte funzioni che riguardano la pelle e le articolazioni.la sua quantità (visto che è destinata a ridursi giorno dopo giorno), permette dianche la giovinezza. Le azioni per ottenere questo scopo possono essere tante e diversificate, dallo stile di vita ai cosmetici agli integratori. Ci aiuta in questa missione, la dottoressa Ketty Peris, dermatologa responsabile di di Dermatologia dell’Ospedale Gemelli (Roma), membro del Consiglio di Fondazione Onda e membro di Hormonal HCP Board Italya per il brand Vichy. Esistono ben 28 tipi diSi fa presto a parlare dima non ne esiste un solo tipo.