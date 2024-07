The Kardashians | aggiunti altri 20 episodi alla serie più vista negli USA I dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladi successo Theaggiunge 20annunciando un rinnovamento che manda in visibilio fan e media internazionali Disney+ ha annunciato che Theè stata rinnovata perventi. La quinta stagione dellapiù amata dai fan è stata la primaunscripted piùquest’anno su HuluStati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, sulla base di quattro giorni di streaming. In questa stagione, proprio quando sembrava che la loro vita non potesse essere più frenetica, ecco che la famiglia Kardashian Jenner corre ancora più veloce. Dalle carriere sul grande schermocura dei bambini, la famiglia continua a superare tutte le aspettative. Le telecamere riprendono Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie mentre affrontano le conflittuali dinamiche tra sorelle, il tutto sotto l’occhio vigile dell’amata madre, Kris.