Sette telecamere anti-spaccio | Stop traffici illeciti e vandali

(Di venerdì 26 luglio 2024) Consegnati ad una ditta fiorentina, i lavori perdi sorveglianza in centro storico per un ammontare di circa 120mila euro. L’intervento ricade nel progetto "Pisa sicura contro loprevenzione e contrasto allodi stupefacenti". Le strade coinvolte sono Via San Giuseppe, Via Consoli del Mare, Via della Faggiola, Via Martiri, Via Sant’Apollinare, Piazzetta Bolelli. Si tratta di un altro significativo passo messo in atto dalla nostra amministrazione comunale per il contrasto alloin un dedalo di viuzze e piazzette che è spesso teatro diillegali. Quelle stradine infatti, convergono in Piazza dei Cavalieri che fino a poco tempo era diventata un luogo di ritrovo di centinaia di giovani che stazionavano lì fino all’alba. I casi di violenza e di furto non si contano anche a causa dello stato di alterazione da droga ed alcol di alcuni.