Salute così il mix caldo-Covid aumenta i rischi per il cuore

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’eccezionale ondata diche si abbattuta sul nostro Paese, in concomitanza con l’aumento dei contagi, sta mettendo a dura prova ladegli italiani, specialmente i più fragili. Due nemici invisibili che, insieme, possono avere un impatto micidiale: l’uno amplifica gli effetti dell’altro e viceversa, con un impatto immediato sui sintomi, come mal di testa, fatigue e affanno, e sulla funzionalità del. “Ilha sicuramente un impatto importante sui pazienti colpiti dal, sia in fase acuta che nel post-infezione, sul cosiddetto Long– spiega Bruno Trimarco, docente emerito di Cardiologia all’Università Federico II di Napoli -. Infatti, da un lato le temperature alte amplificano i sintomi dell’infezione, dall’altro possonore lo stress sul, colpito contemporaneamente da un doppio fuoco, il virus e ilinsieme”.