Re Carlo | l’ex dipendente rivela esattamente com’è a porte chiuse

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’immagine di reIII è connotata da diversi aneddoti e dalle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua vita. Il matrimonio con Lady Diana, la relazione con Camilla, il rapporto con i figli William e Harry sono solo alcuni dei punti che disegnano il suo profilo. Secondo alcune fonti il Sovrano è anche un appassionato difensore dell’ambiente e un lavoratore instancabile. Un ex, però, di recente ha voluto condividere un ritratto inedito del Re. Come riportato dalpress, un ex– che per anni ha lavorato a servizio del Sovrano – ha condiviso alcune informazioni su come appare a porta. La fonte ha esordito affermando che reIII “non è affatto un mostro in ufficio“.