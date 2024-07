Pertici Industries apre in India | L’attività a un nuovo livello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da Certaldo all’, per esplorare le potenzialità di un mercato che si annuncia numericamente ed economicamente promettente. E’ l’ultimo passo compiuto in ordine cronologico dall’azienda certaldesespa, che ha aperto una società di diritto a New Delhi con il supporto della società specializzata Octagona (con quest’ultima che si è occupata di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle varie registrazioni societarie, le attività amministrative, fiscali, finanziarie e di "company secretary"). Un’operazione annunciata nelle scorse ore, dalla stessa impresa che si occupa della costruzione di macchinari per l’industria dei serramenti in alluminio e pvc.