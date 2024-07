Percy Jackson e gli dei dell' Olimpo 2 svelato l' interprete di Tyson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco chi sarà l'del ciclope figlio di Poseidone nella seconda stagioneo show. La seconda stagione die gli deiha trovato il proprio. La star e i creatori di Disney+ sono saliti sul palcoa Hall H al San Diego Comic-Con. Nel corso del panel è stato mostrato un messaggio video di Rick Riordan. Nella clip, l'autore e co-creatorea serie hail nome'attore che presterà il proprio volto anei nuovi episodia serie distribuita globalmente su Disney+, distribuita nel 2023 e rinnovata per una seconda stagione nel 2024. La new entry Riordan ha annunciato che la star di Under the Bridge Daniel Diemer