Nuoto parte la corsa al podio di Nicolò Martinenghi Tra Qin e Peaty ci sarà spazio solo per il bronzo?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da domani si comincia. La “Paris La Defense Arena”teatro delalle Olimpiadi di Parigi 2024 e in casa Italia si andrà a caccia di una complicata conferma rispetto ai Giochi di Tokyo, in termini di podi ottenuti in vasca (6). Tra questi, si ricorda ila Cinque Cerchi didifficile per Tete nei suoi 100 rana. La specialità è in fermento e, per quanto si è visto negli ultimi mesi, ci sono due atleti che paiono inattaccabili: il riferimento è al campione del mondo di Fukuoka 2023, Qin Hayang, e al fenomenale britannico Adam. Uno scontro tra titani, in cui il cinese vanta la miglior prestazione stagionale di 57.69, mentrepuò mettere sul piatto i suoi ori in successione a Rio 2016 e a Tokyo 2020 nella specialità.