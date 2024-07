Napoli a Castel di Sangro | Di Lorenzo Osannato Kvara esce stremato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Napol, secondo giorno in ritiro adi: ovazioni per Die Conte,tskhelia affaticatodall’allenamento. DiRiconquista i Cuori Azzurri adiritiro,di, Diovazione,tskhelia affaticato, calciomercato: il ritiro estivo del club partenopeo si accende tra cori dei tifosi e allenamenti intensi. La seduta mattutina deldiha visto protagonista il capitano Giovanni Di. I tifosi azzurri presenti in Abruzzo hanno accolto il terzino con un’ovazione, intonando il coro: “C’è un solo capitano”. Il difensore ha risposto con un sorriso, dimostrando di aver superato le recenti polemiche legate alla sua possibile partenza. La lettera d’amore perscritta da Disembra aver definitivamente ricucito il rapporto con i supporters.