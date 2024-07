Luca Scatà morto il poliziotto eroe | si era sposato in ospedale pochi giorni fa Affetto e cordoglio sui social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Milano, 26 luglio 2024 – Èall'età di 35 anni, l'agente della Polizia di Stato medaglia d'oro al Valor Civile che nel 2016 fermò il terrorista Anis Amri, in fuga dopo un attentato a Berlino, uccidendolo a Sesto San Giovanni, nel Milanese, in un conflitto a fuoco in cui rimase ferito un collega, Christian Movio (anch'egli Medaglia d'oro al Valor Civile). Era malato e ha lottato fino all’ultimo con grande coraggio. La polizia piangea 35 anni l’agente che uccise il terrorista di Berlino a Sesto San Giovanni Il matrimonio inSolofa, il 17 luglio scorso, avevala sua fidanzata, Miriana Tavormina, all’San Raffaele di Milano. Sul profilodella donna ci sono foto e video di loro due, sorridenti, il giorno delle nozze. “Un passo tu, un passo io.