Lite Sardone-Scotto a La7 Solo con Trump si avrà la pace in Ucraina e a Gaza Eviti di raccontarci la barzelletta che sia pacifista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Scontro rovente a Coffee Break (La7) tra l’europarlamentare della Lega, Silvia, e il deputato del Pd Arturosulla figura di Donaldovviamente tifa per il tycoon e fa le sue previsioni: “Dami aspetto un interventismo maggiore per quanto riguarda la diplomazia e un lavoro per lasia nel conflitto tra Russia esia in quello tra Israele e Palestina. Credo chesia l’unica persona oggi in America in grado di compiere questa attività e che se anzi dovesse vincere Kamala Harris non sarà così”. Poi lancia critiche contro “i giornaloni di sinistra” a favore della candidata democratica: “Viene descritta come un’eroina, viene santificata, la chiamano “ragazzaccia” e ha 60 anni. Con buonadei giornaloni di sinistravincerà anche queste elezioni“.