Libera dalla prudenza di Joe Biden Harris svela stile e strategia elettorale di fronte a Netanyahu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Entrambi hanno dichiarato un impellente bisogno di parlarsi. Nella giornata di Benjaminalla Casa Bianca, un’agguerrita Kamalaha usato l’attenzione dei media per cavalcare temi e toni “da piazza” e sfruttare il momento di grande fiducia degli elettori del Partito Democratico. «Non resterò in silenzio su Gaza», ha dichiaratodopo l’incontro con. La diplomazia diè dunque sparita dal lessico. Kamalaha incalzato Benjaminriguardo alle sue preoccupazioni sulla situazione umanitaria a Gaza con toni mai usati prima da un’istituzione americana. «È ora di trovare un accordo», è il messaggio forte e chiaro che secondo la candidata democratica deve arrivare al governo israeliano in colloqui più franchi, che, par di capire, d’ora in avanti saranno come quello di ieri a Washington.