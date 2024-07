L’Arezzo sfoglia la rosa per l’attacco Ogunseye e Pettinari i nomi caldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Luca Amorosi AREZZO Se l’intenzione (più che legittima) del direttore sportivo Nello Cutolo è quella di consegnare a Troise un nuovo centravanti per l’esordio in Coppa Italia, in programma per l’11 agosto - salvo anticipi o posticipi - allora il mercato del Cavallino per una delle caselle più importanti sta entrando sempre più nella fase cruciale. Varisono stati accostati al club di Viale Gramsci, ma con il passare del tempo alcune trattative non sono decollate, altre si sono fermate, altre ancora potrebbero subire una accelerazione nelle prossime ore. Procedendo in rigoroso ordine alfabetico Mattia Bortolussi con i suoi 28 anni e oltre 40 gol in serie C è sicuramente un nome che affascina i tifosi amaranto.