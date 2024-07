Il salvagente in città Le squadre di artigiani per gli imprevisti estivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladeserta ad agosto è un lontano ricordo. Sempre più persone restano a casa e rimane vivace la richiesta di beni e servizi. Per questo Apa Confartigianato ripropone l’iniziativa “Aperti per Ferie“, che raccoglie in un apposito portale le imprese che garantiscono l’apertura pure nelle settimane più calde dell’anno. Obiettivo, attenuare i possibili disagi causati dalla chiusura della maggior parte delle attività nel periodo di vacanza. Quest’anno le imprese aderenti saranno circa 120, con numeri raddoppiati rispetto all’edizione 2023 dell’iniziativa. Le imprese locali hanno risposto all’appello lanciato a inizio mese da Apa Confartigianato e offriranno una gamma di servizi essenziali che spaziano dagli idraulici alle ferramenta, assicurando così un supporto indispensabile per il territorio anche nel periodo estivo.