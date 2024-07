I monuments men di Monza scovano e restituiscono un raro testo di farmacia del 1682

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)– Per 39 anni se ne sono perse le tracce. Ricomparso in una vendita all’asta in un mercato antiquario a Milano, non è sfuggito al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di. E così un importantedel, "Universale Theatro Farmaceutico", dell'autore Antonio De Sgobbis, farmacista veneziano, è stato recuperato e restituito al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di Roma, da cui era stato sottratto nel 1985. La ricomparsa dell'opera non è passata inosservata ai militari specializzati, che quotidianamente svolgono attività preventiva di controllo e monitoraggio del settore, avvalendosi del supporto tecnologico della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti.