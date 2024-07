Gli Obama a Harris | Ti sosteniamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 13.30 "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni". Lo ha detto l'ex presidente americano Barackalla vicepresidente Kamalain una telefonata cui ha partecipato anche sua moglie,secondo il video pubblicato da Cnn "Sarà presidente fantastica", ha detto., neo candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca dopo l'abbandono di Biden, ha ringraziato gliper il sostegno e ha espresso gratitudine per un'amicizia che dura da decenni.