Franca Leosini chi è il marito Massimo | Ecco perché ho scelto il suo cognome e non il mio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)è ildella celebre conduttrice di ‘Storie Maledette’,. Della loro vita privata non sappiamo moltissimo,entrambi tengono davvero tanto alla propria privacy. Sappiamo però che si amano come il primo giorno e che hanno due figlie, che vivono a Napoli: “A Napoli sono rimaste le mie figlie, due ragazze felici e undel tutto disinteressato al mio lato pubblico. Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette, non fa differenza”, ha raccontato la presentatrice di casa Rai in una recente intervista.si sono sposati quando la giornalista aveva appena 22 anni: lui l’ha conquistata ad una festa complimentandosi con lei per la bellezza delle sue gambe, inizialmente larispose a tono, indispettita, ma la scintilla stava per scattare: “Fu amore a prima vista.