Fiducia dei consumatori in crescita ma c’è timore per disoccupazione e capacità di risparmiare

(Di venerdì 26 luglio 2024) A luglio 2024 è ancora in calo ladelle imprese, mentre invece sale per i. Lo afferma il report Istat; l’indice dideiè in aumento, passando da 98,3 a 98,9, mentre l’indicatore composito delladelle imprese scende da 94,5 a 94,2. Il clima didelle imprese continua così a scendere per il quarto mese consecutivo, collocandosi al di sotto della media degli ultimi 12 mesi. Un calo che secondo l’istituto è attribuibile al deterioramento della situazione nei settori delle costruzioni e, soprattutto, nei servizi di mercato. Al contrario, l’indice dideicontinua a crescere ininterrottamente dal maggio scorso, raggiungendo il livello più alto dal febbraio 2022.