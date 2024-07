Ex Ilva ecco i termini dell’accordo azienda-sindacati su Cigs

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (askanews) – Cassa integrazione straordinaria per 4.050 dipendenti, per 12 mesi rinnovabile per ulteriori 12, integrazione salariale al 70% della retribuzione globale lorda, monitoraggio sull’attuazione del piano di ripartenza, intenzione manifestata dall’di erogare una Una Tantum welfare e di attivare lo smart working su base volontaria. Questi iraggiunto nella notte al Ministero del Lavoro, dopo 14 ore di trattativa, trasul piano di cassa integrazione per l’ex. Un piano che dovrà accompagnare la fase di ripartenza con la riapertura degli altoforni. I lavoratori per i quali è prevista la cig sono scesi da 5.200 a inizio trattativa, a 4.050.